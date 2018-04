Ermittlungen in Herne

Bei der Polizei Herne hat sich ein 23-Jähriger gestellt, der am Dienstag einen 18-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben soll. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach ihm gesucht.

Laura Sandgathe (lsa) ist Redakteurin am Regio-Newsdesk von RP Online. Sie koordiniert die Online-Berichterstattung aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt Artikel, Berichte und Reportagen aus und über NRW.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Die Hintergründe des Angriffs sind laut Polizei noch unklar. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt. Nach einer Notoperation bestehe aber mittlerweile keine Lebensgefahr mehr.

Der Verdächtige war zunächst geflüchtet, die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach ihm gesucht. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, ebenso wie ein Spürhund. Die Fahndung verlief aber erfolglos.

Am Mittwochmittag stellte sich der 23-Jährige dann im Polizeipräsidium Bochum. Er soll noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

(lsa)