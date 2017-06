später lesen Hochhaus evakuiert Stadt Wuppertal will 70 weitere Gebäude überprüfen 2017-06-27T20:52+0200 2017-06-28T09:38+0200

Die Stadt Wuppertal hat am Dienstagnachmittag ein Hochhaus evakuieren lassen, weil in der Fassade brennbares Material verbaut ist. 71 Bewohner mussten ihr Zuhause verlassen. Zahlreiche weitere Gebäude in Wuppertal sollen nun untersucht werden. Von Christian Schwerdtfeger und Martina Stöcker