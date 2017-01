Chronologie

Der Fall Höxter - eine Chronologie der Gewalt

Die Fälle von tödlichen Misshandlungen in einem Gehöft in Höxter haben Entsetzen ausgelöst. Am Mittwoch, 26. Oktober 2016 hat der Mordprozess gegen Wilfried W. und seine Ex-Frau Angelika W. vor dem Landgericht Paderborn begonnen. Eine Chronologie der bislang bekannten Fakten.mehr