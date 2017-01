später lesen Um Fotos zu machen Mann klettert auf Bahngleise - Strecke zeitweise gesperrt Teilen

Am Sonntag hat ein 22-Jähriger dafür gesorgt, dass die Bahnstrecke in Holzwickede zeitweise gesperrt wurde. Der Mann war auf die Bahngleise gestiegen, um "Fotos zu machen", wie er sagte. Damit begab er sich in Lebensgefahr.