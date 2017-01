Tier stirbt in Troisdorf

Ein 13-Jähriger aus Troisdorf musste zusehen, wie sein Hund offenbar absichtlich von einer Frau überfahren wurde. Dazu haben sich laut Polizei inzwischen mehrere Zeugen gemeldet.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Montag an einem Straßenübergang. Wie der Jugendliche berichtete, sei sein nicht angeleinter Hund nach ihm über die Straße gegangen. Das Auto, das sich näherte habe zunächst gehalten, dann habe die Fahrerin mehrfach gehupt. Als der 13-Jährige seinen Hund von der Fahrbahn holen wollte, habe die Frau Gas gegeben, das Tier überrollt und sei einfach weitergefahren. Der Hund starb noch an der Unfallstelle, der Jugendliche konnte dem Wagen knapp ausweichen.

Inzwischen haben sich nach Angaben der örtlichen Polizei mehrere Zeugen gemeldet. "Derzeit werden mehrere Personen zu diesem Vorfall befragt", sagt ein Sprecher der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Die Fahrerin, vermutlich eines schwarzen Smarts, habe sich jedoch noch nicht gemeldet. Sie wird als etwa 40 Jahre alt beschrieben und trug zum Zeitpunkt des Vorfalls eine Brille und ein Halstuch. "Wir ermitteln derzeit und gehen vorläufig von einem Unfallgeschehen aus, bis wir die Zeugenaussagen ausgewertet haben", sagt der Sprecher.

Hinweise zur Fahrerin oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221 entgegen.

(maxk)