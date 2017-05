später lesen Hauptbahnhof Dortmund S1 fährt nach ICE-Unfall wieder nach Plan 2017-05-04T07:55+0200 2017-05-04T07:55+0200

Nach dem ICE-Unfall in Dortmund kehrt langsam wieder Normalität am Hauptbahnhof ein. Mittlerweile fahren auch die Züge der Linie S1 wieder planmäßig. Einige Linien fallen allerdings weiterhin aus. Die Suche nach der Ursache für den Unfall dauert an.