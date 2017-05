später lesen Bahnunfall Bergung des entgleisten ICE in Dortmund läuft FOTO: dpa, bt vge FOTO: dpa, bt vge 2017-05-01T19:20+0200 2017-05-02T12:58+0200

Bahnreisende in NRW müssen am Dienstag mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen: Nach dem ICE-Unfall im Dortmunder Hauptbahnhof werden viele Züge umgeleitet. Am Vormittag hat die Bergung des entgleisten Zuges begonnen.