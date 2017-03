später lesen Notarzteinsatz am Gleis ICE-Streckensperrung Hannover-Hamm aufgehoben FOTO: dpa, dan lre FOTO: dpa, dan lre 2017-03-07T07:08+0100 2017-03-07T08:55+0100

Auf der Bahn-Hauptstrecke Hannover-Hamm hat es am frühen Dienstagmorgen bis 8 Uhr Verzögerungen gegeben. Grund war ein Notarzteinsatz an den Gleisen in Bielefeld. Dadurch kam es zu weiteren Verspätungen.