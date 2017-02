später lesen Neues Phänomen Immer mehr Störche überwintern in NRW FOTO: dpa, ok mg tm wst FOTO: dpa, ok mg tm wst Teilen

In den kommenden Jahren werden nach Einschätzung der Stiftung Störche NRW sehr wahrscheinlich immer mehr dieser Vögel in Nordrhein-Westfalen überwintern und nicht in warme Gefilde fliegen. Ein Experte erklärt die Gründe.