Dürener verursacht zwei Unfälle Irrfahrt an Heiligabend mit 2,16 Promille

Etwas zu tief ins Glas geschaut hat an Heiligabend ein Autofahrer in der Nordeifel: Mit mehr als zwei Promille verursachte der 53-Jährige in Düren zwei Unfälle.