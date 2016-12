Ein 18 Jahre alter Mann verdankt dem schnellen Reaktionsvermögen eines 32-jährigen Bahnmitarbeiter wahrscheinlich sein Leben. Der junge Mann war auf die Bahngleise gelaufen, als sich gerade eine S-Bahn näherte.

Laut Bundespolizei kürzte der junge Mann am Montagmittag am Bahnhof in Westerfilde seinen Weg ab, indem er über die Gleise lief. Dabei ignorierte er einen Zug der Linie S2, der gerade anfuhr. Geistesgegenwärtig leitete der 32-jährige Triebfahrzeugführer eine Vollbremsung ein und verhinderte so, dass der 18-Jährige von dem Zug erfasst wurde.

Danach kletterte der 18-Jährige auf den Bahnsteig, um dort in die nun stehende S2 zu steigen. Er fuhr bis zum Dortmunder Hauptbahnhof, wo ihn Bundespolizisten in Empfang nahmen. Gegen den polizeibekannten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie ein Bußgeldverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts auf Bahnanlagen eingeleitet.

Bei dem jungen Mann handelte es sich um einen Syrer. Die Polizisten wiesen ihn auf die tödliche Gefahr hin, der er sich ausgesetzt hatte. Außerdem erklärten sie ihm das richtige Verhalten an Bahnanlagen.

(lsa)