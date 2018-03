später lesen Kurioser Einsatz in Iserlohn Mann sperrt sich aus und steckt in der Klemme FOTO: Polizei Märkischer Kreis FOTO: Polizei Märkischer Kreis 2018-03-07T12:35+0100 2018-03-07T12:28+0100

Polizisten sind in Iserlohn zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Ein Mann steckte in seiner Wohnungstür fest, nachdem er versucht hatte so in seine Wohnung zu gelangen.