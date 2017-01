Paar greift Mann in Iserlohn brutal an

Bereits in der Silvesternacht ist in Iserlohn ein brutaler Angriff passiert: Ein unbekannter Mann und eine Frau sollen einen 39-Jährigen zu Boden geschlagen und gegen den Kopf getreten haben. Das Opfer wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht die Täter.

Der 39-Jährige war laut Polizei gegen 3 Uhr am Neujahrsmorgen an der Oberen Mühle in Iserlohn unterwegs, als er von dem unbekannten Mann und der unbekannten Frau angegriffen worden sein soll. Sie sollen ihn zu Boden geschlagen haben und ihn dann mehrfach getreten haben. Als ein Freund des Opfers hinzukam und eingreifen wollte, ließen die Täter von dem Mann ab und flüchteten.

Das Opfer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Paar den Mann angriff, ist bislang unklar. Augenzeugen berichteten dem "Iserlohner Kreisanzeiger", es sei ein "vollkommen grundloser, willkürlicher und erschreckend brutaler Angriff gewesen". Der Freund des Opfers, der zu Hilfe eilte, spricht gar von "definitiv versuchtem Mord".

Die Polizei sucht die Täter und bittet um Hinweise. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Er soll hellblonde, kurze Haare und eine auffällige Narbe am Hals haben. Der Mann soll sportliche Kleidung getragen haben. Die Frau soll laut Polizei etwa 1,60 Meter und 20 bis 25 Meter groß gewesen sein. Sie soll dunkle Haare gehabt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter der Telefonnummer 02371-9199-0 entgegen.

