Herr Seddiqzai, einer Ihrer Schüler hat Sie mal im Islamunterricht gefragt: "Warum sind Juden eigentlich von Grund auf böse?" Welche anderen antisemitischen Äußerungen haben Sie im Unterricht mitbekommen?

Mansur Seddiqzai Direkt im Unterricht nicht, das ist eher nebenbei, auch auf dem Schulhof. "Der ist wie ein Jude." Die Schüler werfen sich allerdings alles Mögliche an den Kopf. Die Beleidigungen gehen in alle Richtungen. "Du Kartoffel" kommt immer wieder vor. Ganz neu ist "Du Afghane". Wahlweise wird "Türke" oder "Kurde" als Schimpfwort benutzt. "Du Flüchtling" ist eine neue, sehr abwertende Beleidigung, die Kinder – auch mit Migrationshintergrund – einander entgegenschleudern.

Haben Sie andere Beispiele für Antisemitismus?

Seddiqzai Judenwitze, die ich auf dem Schulhof mitbekomme. Verschwörungstheorien, die Rothschilds, Juden, die die Weltwirtschaft steuern, das spielt eine Rolle. Interessant ist die Rückkehr des Völkischen, die wir ja in allen Ländern spüren. Nicht nur in unserer deutschen Gesellschaft, sondern auch in islamisch geprägten Gesellschaften. Dieser völkische Nationalismus ist eng verknüpft mit Antisemitismus. Im Nationalismus steckt auch immer Verfolgungswahn: Unsere Nation ist eingekreist, wir sollen überrannt werden. Und es sind immer irgendwelche Mächte, die dahinterstehen. Da lässt sich Antisemitismus gut einbauen, keine Verschwörungstheorie hat mehr Anhänger. Da schließt sich auch der Kreis zwischen einem türkischen Nationalisten und einem deutschen Nationalisten aus der AfD.

Das heißt, Muslime nehmen auch den Antisemitismus auf, den sie in Deutschland aufschnappen?

Seddiqzai Wenn Muslime in Deutschland antisemitische Äußerungen hören, ist das weniger islamischer Anti-Judaismus, sondern da geht es um Rothschild, Banken, klassische antisemitische Verschwörungstheorien. Wenn jemand schon mit einer negativen Einstellungen Juden gegenüber nach Deutschland kommt, dann findet er hier damit Anschluss. Wir dürfen bei all den Diskussionen nicht den Antisemitismus vergessen, der von Seiten der Mehrheitsgesellschaft kommt. Es ist leicht, stattdessen muslimische Jugendliche zu kritisieren, die haben keine Lobby. Aber das führt zum gegenteiligen Effekt: Diese Jugendlichen kriegen mit, dass auf ihnen rumgehackt wird. Das öffnet Tür und Tor für diejenigen, die mit offenen Armen auf diese Jugendlichen warten. Das sind die Extremisten, die ihnen sagen: Diese Gesellschaft will euch nicht.

Welche Rolle spielt da der deutsche Gangsta-Rap?

Seddiqzai Ich habe den Eindruck, der Antisemitismus speist sich viel stärker aus deutschen Gangsta-Rap-Videos als aus islamistischem Antisemitismus. Die Jungs kennen diese harten Texte auswendig. Jemand wie Kollegah, der sich als Erklärer des Nahostkonflikts inszeniert - das ist etwas, was die Jugendlichen aufnehmen. Rapper wie Farid Bang und Xatar haben Figuren geschaffen, die einerseits frauenfeindlich sind und materialistisch, die aber andererseits ihren Glauben an Gott als etwas Positives herausstellen. Dann kommt bei einigen Rappern noch Nationalismus hinzu, dieses "Gegen Israel halten wir zusammen". Dann werden Jugendliche auch empfänglich für islamistische Videos.

Kann es sinnvoll sein, Antisemitismus unter Muslimen als eine eigene Form des Antisemitismus zu betrachten?

Seddiqzai Da bin ich hin- und hergerissen. Es gibt im Christentum wie im Islam religiös begründeten Anti-Judaismus. Diese Judenfeindlichkeit existiert. Der Antisemitismus, der als pseudowissenschaftliche Erklärung daherkommt, Juden als Rasse - also ich weiß nicht, ob dieser Antisemitismus unter muslimischen Einwanderern so hart, so bewusst daherkommt. Antisemitismus von Leuten, die die Argumente kennen, die das quasi studiert haben, Mitglieder von der NPD und AfD, so einem Antisemitismus bin ich unter Muslimen noch nicht begegnet. Das sind eher Fragmente. Viele Jugendliche aus Einwandererfamilien haben gar nicht den Horizont zu begreifen, dass das, was sie sagen, problematisch ist. Deshalb müssen wir in der Schule aufklären.

Wie?

Seddiqzai Lehrer dürfen nicht weghören, wenn sie etwas Problematisches hören. Was problematisch ist, darüber muss ich auch sprechen. Und wenn ich dafür den Unterricht unterbrechen muss. Das machen Lehrer allerdings sehr ungern, weil unsere Lehrpläne sehr dicht sind. Wenn man mit den Schülern redet, muss man auf ihre Argumente eingehen und nicht versuchen, sie mit einer Gegenrede zu überwältigen. Und schon gar nicht mit Sanktionen reagieren. Sonst fühlen sich Schüler ohnmächtig und das schlägt in Wut um. Dann glauben sie daran, wie es ihnen auch in der Moschee oder im Internet erzählt wird, dass es keine Meinungsfreiheit in Deutschland gibt. Viele wichtige Gespräche fangen bei mir nicht im Unterricht an, sondern danach auf der Tischtennisplatte. Das sind ja auch Konflikte, in denen ich selbst war. Ich spreche auch immer zu einer jüngeren Version meiner selbst.

Können Sie ein Beispiel geben?

Seddiqzai Heute hatte ich ein Gespräch mit einem Schüler. Sie hatten untereinander gestritten. Es ging um Gleichheit von Menschen in Deutschland. Eine Meinung war: Im Grundgesetz sind alle Menschen gleich, aber in Wirklichkeit sind wir Muslime nicht so viel wert wie Juden. Das Argument war: Wenn ein Jude geschlagen wird in Deutschland, kommt das in die Zeitung. Wenn ein Moslem geschlagen wird, dann nicht. Diese Kinder sehen eine Hierarchisierung. Die Kinder vermuten dann - und das geht schon Richtung Verschwörungstheorie - dass Juden eben mächtig sind, Einfluss in den Medien haben. Es war mir wichtig, denen zu sagen, dass Juden damit nichts zu tun haben. Der Umfang der Berichterstattung hat damit zu tun, dass wegen des Holocausts die Sensibilität für Gewalt gegen Juden in Deutschland größer ist. Das haben sie tatsächlich eingesehen.

Gibt es diese Hierarchisierung denn?

Seddiqzai Wenn ein Moslem oder ein Flüchtling eine Straftat begeht, überlagert das alles andere. Ich habe das Gefühl, in der aktuellen Debatte geht es vielen nicht um den Schutz von Juden, sondern man will zeigen: Seht, was für Leute ins Land gekommen sind. In den vergangenen Wochen hat es mehrere Fälle gegeben, in denen Hunde auf Migranten gehetzt wurden. Da hat die Kanzlerin sich nicht zu Wort gemeldet.

Sind Muslime in Deutschland anfälliger für Antisemitismus als Nicht-Muslime?

Seddiqzai Das lässt sich so nicht beantworten. Die Auswüchse sind vielleicht andere. Viele Jugendlichen kennen auch keinen Juden. Da haben Hitler und der Nationalsozialismus leider Erfolg gehabt. Die haben das Judentum in Deutschland wirklich so vernichtet, dass wir nur noch 140.000 Juden in Deutschland haben, und die Mehrheit ist aus der Sowjetunion gekommen. Würden muslimische Jugendliche Kontakt mit Juden haben,dann würden sie vielleicht erkennen, dass deren Erfahrungen, also Ausgrenzung, Diskriminierung, ihren eigenen sehr ähneln. Man muss auch unterscheiden zwischen Muslimen, die schon länger in Deutschland leben, und jenen, die jetzt in dieses Land kommen. Wenn du aus Syrien kommst, dann spielt der Nahostkonflikt in der Staatsdoktrin eine Rolle. Die Kinder werden dort von klein auf so erzogen, dass Israel der Feind ist.

Sie unterrichten auch Politik. Ist der Nahostkonflikt da Thema?

Seddiqzai Ja. Die Schüler wussten vorher nicht viel darüber und haben gelernt, dass die israelische Gesellschaft viel komplexer ist. Sie haben gesehen, dass die Probleme, für die die Hamas verantwortlich ist, heftig sind. Das hat sie nicht kaltgelassen. Ich hatte einen Oberstufenschüler, der selber Palästinenser ist. Der hat in der neunten Klasse gesprochen, Bilder mitgebracht. Seinen Verwandten wurde Land weggenommen, sie arbeiten jetzt teilweise auf dem Land ihrer Vorväter für israelische Bauern, aber trotzdem verstehen sie sich gut mit ihnen. So eine Stimme hatten die Schüler nie gehört.

Welchen Eindruck macht die Debatte über muslimischen Antisemitismus auf Sie?

Seddiqzai Die hat auch etwas Verlogenes. Politiker kommen mit den Floskeln "Das darf nie wieder passieren... wir müssen aus der Geschichte lernen". Tatsächlich passiert aber nichts. Wer Juden in diesem Land helfen will, der muss ernst machen, anstatt nur verbal zu reagieren und darauf zu setzen, dass das Thema bald wieder verschwindet. Da hilft nur Aufklärung, und da kann man gleich bei den Kernlehrplänen in den geisteswissenschaftlichen Fächern anfangen.

Der Holocaust ist doch Thema im Geschichtsunterricht.

Seddiqzai Aber wenn es um den Holocaust geht, stehen nicht die Juden im Zentrum, sondern Hitler und die Deutschen. Es reicht auch nicht zu sagen: Jetzt muss was passieren. Aber was? Da führt kein Weg an Aufklärung vorbei. Konfrontative Pädagogik ist wichtig. Die Konfrontation suchen, aber trotzdem menschenfreundlich bleiben. Und es aushalten, wenn die Antwort nicht im Sinne des Pädagogen ist.

Das Gespräch führte Sebastian Dalkowski.