Überschwemmungen im Sommer, ein abgesager Rosenmontagszug, ein spektakulärer Fund in einem alten Schrank: Das Jahr 2016 in Nordrhein-Westfalen war aufregend. Ein Rückblick auf die wichtigsten Schlagzeilen des vergangenen Jahres in Bildern.