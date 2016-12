Das Jahr 2016 in NRW war aufregend. Wir blicken zurück. Ein Jahresrückblick in Bildern.

In der Silvesternacht werden rund um den Kölner Hauptbahnhof Frauen massenhaft drangsaliert, ausgeraubt oder sexuell belästigt.Die meisten mutmaßlichen Täter kommen aus Algerien und Marokko. Das Ausmaß der Übergriffe kommt erst nach und nach ans Licht, die Polizei spricht am Neujahrsmorgen in einer ersten Bilanz sogar von einer entspannten Lage. Später gilt die Silvesternacht als ein Wendepunkt der Debatte über Flüchtlinge in Deutschland. weniger

Zahlreiche Einzelhändler in der niederrheinischen Stadt Kleve wollen Ein- und Zwei-Cent-Münzen aus ihren Kassen verbannen. Statt centgenau das Wechselgeld herauszugeben, runden sie die Endsumme auf dem Kassenbon auf Fünf-Cent-Beträge auf oder ab - wenn die Kunden einverstanden sind. Das Projekt hat zunächst aber nicht die erhoffte Beteiligung. Nur etwa ein Drittel der Geschäfte macht mit, heißt in einer Zwischenbilanz nach sieben Monaten. weniger

8. Februar 2016



Aus Sorge vor Sturmtief "Ruzica" (Röschen) sagt die Karnevalshochburg Düsseldorf den Rosenmontagszug ab. Auch in vielen anderen NRW-Orten fällt der Zug aus. Nicht so in Köln, wo der größte deutsche Karnevalszug ohne Probleme durch die Straßen zieht. In der Landeshauptstadt wird der Rosenmontagszug im März nachgeholt - bei strahlendem Sonnenschein.