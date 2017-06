später lesen Aktuelle Umfrage Bargeld, Schmuck, Häuser – das vererben die Menschen in NRW FOTO: dpa, jb_ae_gr sja FOTO: dpa, jb_ae_gr sja 2017-06-07T10:52+0200 2017-06-07T13:51+0200

In Nordrhein-Westfalen werden am häufigsten Bargeld oder Bankguthaben vererbt, Immobilien dagegen seltener. Das geht aus einer aktuellen Umfrage hervor. Die Studie zeigt auch, dass in NRW besonders oft ums Erbe gestritten wird. Von Markus Werning