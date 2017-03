In der Nacht haben zahlreiche Anwohner und Bekannte Blumen, Kerzen und Stofftiere vor das Haus gelegt, in dem der neunjährige Grundschüler aus Herne gelebt hat. Er wurde am Montagabend erstochen. Der mutmaßliche Täter Marcel Heße lebte Tür an Tür mit dem Kind. Die Kerzen und Blumen liegen in einem Blumenbeet zwischen den beiden Haustüren der Reihenhäuser. Nur eine Wand trennt die Eltern und Geschwister des toten Jungen von dem Haus, in dem er zu Tode kam.

Die Anteilnahme in Herne ist groß. Das berichtet auch Stadtsprecher Christoph Hüsken. "Wir sind alle sehr betroffen", sagt er am Telefon. Der Bürgermeister der Stadt, Frank Dudda (SPD), hatte am Dienstag bereits sein Mitgefühl ausgedrückt.

Herne trauert: Wir sind fassungslos und schockiert und unendlich traurig. Unser ganzes Mitgefühl gehört den Angehörigen und Freunden des Opfers. Posted by Dr. Frank Dudda on Dienstag, 7. März 2017

Es bestehe kein Grund zur Panik, sagt Hüsken. Man sei in engem Kontakt mit der Polizei und habe Vertrauen in deren Arbeit. Als Vorsichtsmaßnahme hat das städtische Jungendamt aber eine Anweisung an die städtischen Kindergärten herausgeben. Die Erzieher sollen am Mittwoch mit den Kindern nur drinnen spielen, die Außenbereiche bleiben geschlossen.

An den Schulen geht aber der Unterricht weiter. Alle Schulen sind geöffnet, der Unterricht findet statt. Das teilt die Bezirksregierung Arnsberg auf Anfrage mit. Die Grundschule, auf die das neunjährige Opfer ging, bekommt Unterstützung: Schon am Dienstag waren dort Notfallseelsorger und Schulpsychologen im Einsatz. Auch am heutigen Mittwoch begleiten sie die Schüler und Lehrer durch den Tag, sagt der Sprecher der Bezirksregierung.

FOTO: dpa, mku hjb

Am Berufskolleg, das der mutmaßliche Täter Marcel Heße bis vor Kurzem noch besucht hat, findet ebenfalls "regulärer Unterricht" statt. Gerüchte, wonach es Einlasskontrollen gegeben habe, kann die Bezirksregierung nicht bestätigen. Sehr wohl werde aber darauf geachtet, wer sich auf dem Gelände aufhalte. Alle Behörden sind in Alarmbereitschaft. Denn der mutmaßliche Täter ist immer noch nicht gefasst. "Selbstverständlich sind alle Schulen sensibilisiert", sagt Pressesprecher Christoph Söbbeler.

