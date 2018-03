Mit Tempo 95 durch die Stadt und Smartphone am Steuer: Die Polizei hat in Gelsenkirchen einen jungen Raser gestoppt, der während seiner Autofahrt eine WhatsApp-Nachricht gelesen hat.

Der 19-Jährige aus Essen habe bei der Kontrolle zugegeben, auf sein Handy geschaut zu haben, während er 45 Stundenkilometer zu schnell unterwegs war. Den Mann erwarten nach Polizeiangaben vom Mittwoch nach seiner riskanten Fahrt am Dienstagabend ein Bußgeld in Höhe von 300 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

(sef/lnw)