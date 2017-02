später lesen Funkkontakt abgebrochen Kampfjets begleiten Passagiermaschine über Köln 2017-02-20T09:10+0100 2017-02-20T12:21+0100

Kampfjet-Einsatz über NRW: Weil eine indische Passagiermaschine mit 345 Menschen an Bord ohne Funkkontakt in den deutschen Luftraum geflogen war, schickte die Luftwaffe zwei Eurofighter los. Über Köln sah man die drei Flugzeuge am Himmel.