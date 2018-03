Unfall in Wuppertal

Ein elfjähriger Junge ist in Wuppertal mit seinem Tretroller auf die Straße gefahren. Ein Auto erfasste den Jungen, er ist schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 54 Jahre alter Autofahrer am Montagabend mit dem Jungen zusammengestoßen. Ein Fuß des Kindes geriet bei dem Unfall unter einen Autoreifen. Der Elfjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(top/lnw)