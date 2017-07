später lesen Kreis Dortmund/Herne Kinder aus Herne werden seit Dienstag vermisst FOTO: Polizei FOTO: Polizei 2017-07-05T16:30+0200 2017-07-05T22:02+0200

Seit Dienstag werden zwei Jungs aus Herne vermisst. Der 11-jährige Danny Schmeer und der 9-jährige Noel Martinus Schlichten wurden am Vormittag das letzte Mal in dem Wohnheim gesehen, in dem die beiden untergebracht sind. Die Kinder könnten sich im Raum Dortmund aufhalten.