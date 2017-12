später lesen Kirchen in NRW zu Weihnachten "Zusammenhalt in Deutschland ist bedroht" FOTO: Jörg Carstensen/dpa FOTO: Jörg Carstensen/dpa 2017-12-25T11:03+0100 2017-12-25T11:03+0100

Die Kirchen in Nordrhein-Westfalen haben an Weihnachten dazu aufgerufen, Konflikte in der Gesellschaft und weltweit zu überwinden. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki beklagt ein "dramatisch" hohes Ausmaß an Obdachlosigkeit in Deutschland.

