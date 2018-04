später lesen Kitas und Nahverkehr NRW droht neue Warnstreik-Welle ab 10. April FOTO: dpa, lim gfh FOTO: dpa, lim gfh 2018-04-03T18:47+0200 2018-04-03T18:55+0200

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes droht in der kommenden Woche die nächste Warnstreikwelle. Für den 10. April will Verdi in Köln, Dortmund und Bielefeld zu drei Großkundgebungen und Warnstreiks aufrufen.