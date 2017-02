später lesen In mehreren Städten Großrazzia nach Anschlag auf türkisches Cafe in Essen FOTO: dpa, mku axs FOTO: dpa, mku axs Teilen

Twittern





2017-02-09T07:13+0100 2017-02-09T07:13+0100

Die Essener Polizei führt seit dem frühen Donnerstagmorgen in mehreren Städten in der Region Durchsuchungen durch - darunter in Köln, Duisburg, Grevenbroich und Jüchen. Die Beamten suchen die Hintermänner des Molotow-Anschlags auf ein türkisches Cafe vom November 2016.