Laut Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden die sechs Männer, eine Frau und ein Kind gegen 10.30 Uhr in dem Kühlanhänger gefunden. "Ein anderer Lkw-Fahrer machte den Fahrer darauf aufmerksam, dass aus seinem Anhänger Klopfgeräusche drangen", sagte Richard Barz. Der Fahrer des betroffenen Lkw bat dann Mitarbeiter der Raststätte, die Polizei zu rufen.

Die Beamten öffneten den Lkw-Anhänger und fanden die acht Menschen. "Der Kühlanhänger war in Betrieb, darin herrschten etwa 13 Grad", sagte Barz. Die Erwachsenen seien wohlauf. Das Kind, das den Schätzungen der Beamten zufolge vier bis fünf Jahre alt ist, wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Flüchtlinge wollten offenbar nach England

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelt es sich um Iraker. Nach den Vernehmungen kristallisierte sich heraus, dass die Flüchtlinge gar nicht nach Deutschland, sondern nach England wollten.

Diese Erklärung decke sich auch mit der Vernehmung des Lkw-Fahrers. Der Lkw war auf dem Weg von England über Belgien nach Süddeutschland. Es sei völlig unklar, wie die Menschen in den Kühlanhänger kamen. "Der Fahrer, der aus Polen stammt, sagt, er könne es sich nicht erklären", sagte Barz. Er habe in der Vernehmung mit einem Dolmetscher angegeben, dass er von England aus über Dover und Calais nach Belgien gefahren sei.

Er habe extra nicht in Dover beziehungsweise in Calais übernachtet, weil er um die angespannten Flüchltingssituation dort wisse. Stattdessen habe er in Belgien Rast gemacht und sei am Morgen bis zum Rasthof Königsforst weitergefahren, wo er die nächste Pause einlegte und dann die Menschen in dem Anhänger entdeckt wurden.

Kreisausländeramt entscheidet über weiteres Verfahren

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sei davon auszugehen, dass der Fahrer die Personen nicht wissentlich transportiert habe. "Vielmehr ist anzunehmen, dass noch unbekannte Täter in Belgien die Plombe geöffnet haben. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern noch an", heißt es in einer Stellungnahme der Polizei.

Das Kreisausländeramt werde jetzt die Ergebnisse der Datenvergleiche abwarten. Danach werde entschieden, wie mit den acht Personen weiter zu verfahren ist.

