Seit 141 Jahren überragt das Hermannsdenkmal den Teutoburger Wald. Der Zahn der Zeit hatte zuletzt am Cheruskerfürsten genagt. Moos und Flechten überzogen Figur und Sockel. Im September rücken Mitarbeiter eines Reinigungsgeräteherstellers an und verpassen Hermann kostenlos eine heiße Dusche - wie zuvor schon der Freiheitsstatue in New York oder der Christusfigur in Rio de Janeiro. weniger