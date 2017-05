Einem Medienbericht zufolge ist die Zahl organisierter Rocker in NRW in den vergangenen drei Jahren deutlich gestiegen. Das LKA schätzt die Szene für das Frühjahr 2017 auf etwa 2100 Personen. Die stärkste Gruppierung sind die Bandidos.

Die Zahl der Rocker in Nordrhein-Westfalen ist nach "Spiegel"-Informationen trotz verschärfter Gegenmaßnahmen der Behörden weiter gestiegen. Das Magazin berichtete am Freitag aus vertraulichen Lageberichten des Düsseldorfer Landeskriminalamts (LKA), denen zufolge die Polizei im Frühjahr 2017 fast 2100 Rocker in 92 Gangs zählte. 2014 waren es noch rund 1200 Rocker in 62 Klubs.

Die meisten Mitglieder in Nordrhein-Westfalen haben demnach die Bandidos (785), gefolgt von Gremium (415), den Freeway Riders (364) und den Hells Angels (345). Die Berichte listen zahlreiche Straftaten auf: Bei Hells Angels in Goch etwa fanden Polizisten kürzlich Schusswaffen, Messer und etwa 500 Gramm Drogen, in einer Garage Chemikalien, illegale Böller und Molotowcocktails.

Die Entwicklung sei heikel für den nordrhein-westfälischen Innenminister Ralf Jäger (SPD), heißt es weiter in dem Bericht des Nachrichtenmagazins. Jäger habe vor allem zu Beginn seiner Amtszeit auf Repression gesetzt und die Kölner Hells Angels und die Aachener Bandidos verbieten lassen - offenbar ohne dauerhaften Erfolg.

Auch bringe die Entscheidung, dass Rocker ihre Kutten in der Öffentlichkeit nicht mehr tragen dürfen, nach Einschätzung des LKA erhebliche Nachteile mit sich. Die Rocker würden so "unsichtbarer" und "die polizeiliche Erkenntnisgewinnung erschwert", zitierte das Magazin aus den Lageberichten.

