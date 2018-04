NRW versank am Freitagnachmittag im Stau

Auf Autobahnen in NRW ist es am Freitagnachmittag extrem voll. Zeitweise gab es mehr als 400 Kilometer Stau. Hier erfahren Sie, wo es besonders eng ist.

Wer am Freitag mit dem Auto auf den Autobahnen unterwegs ist, braucht Geduld. Besonders voll ist es in und um Duisburg. Die Autobahn 59 ist in Richtung Norden weiterhin gesperrt, nachdem unter einer Brücke ein Lkw gebrannt hatte.

Auch am Samstag müssen Autofahrer mit viel Verkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen rechnen. Der Grund ist das erste lange Wochenende im Frühling. Außerdem beginnen in den Niederlanden die einwöchigen Maiferien. Daher erwarten die Verkehrsexperten von Straßen.NRW ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.

