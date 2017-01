später lesen 31-Jährige aus Paderborn getötet Lebenslange Haft für Mord aus Hass auf Religion FOTO: dpa, pse pat bwe FOTO: dpa, pse pat bwe Teilen

Twittern





2017-01-30T13:13+0100 2017-01-30T13:13+0100

Nach dem Mord an einer religiösen Frau in einer Studenten-Wohngemeinschaft in Freiburg ist der Täter zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er hatte seine Mitbewohnerin aus Paderborn erstochen.