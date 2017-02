später lesen Warnstreik in NRW Angestellte Lehrer streiken – kein Unterrichtsausfall FOTO: rtr, WR/joh FOTO: rtr, WR/joh Teilen

2017-02-01T08:27+0100 2017-02-01T11:44+0100

Die Gewerkschaft GEW hat die angestellten Lehrer in NRW für Mittwoch zum Streik aufgerufen. So will sie in der aktuellen Tarifrunde den Druck erhöhen. In der Mehrheit der Schulen wird wegen des Streiks aber kein Unterricht ausfallen.