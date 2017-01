Kinder- und Jugendbericht: Lernen, Chatten und was noch? Kindheit heute in NRW

Lernen, Chatten und was noch? Kindheit heute in NRW

Pauken und Daddeln - beides nimmt auch in NRW immer mehr Raum ein im Leben der Kinder. Wofür haben sie sonst noch Zeit? Und wie geht es den Landeskindern? Der neue Kinder- und Jugendbericht verrät es.

Fast alle Teenager haben in Deutschland ein Smartphone und Zugang zum Internet - wie sie es nutzen, hängt aber stark vom Bildungsstand der Eltern ab. Das geht aus dem neuen Kinder- und Jugendbericht der nordrhein-westfälischen Landesregierung hervor. NRW-Familienministerin Christina Kampmann (SPD) will dafür sorgen, dass ungleiche Bildungschancen sich in der digitalen Welt nicht weiter verfestigen. Dies gehöre zu den Schwerpunkten der nächsten Legislaturperiode, sagte Kampmann am Montag in Düsseldorf.

Studien zeigten, dass Kinder mit gebildeten Eltern das Internet deutlich stärker nutzen, um sich zu informieren. Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern seien dagegen für Spiele und das Plaudern in den sozialen Netzwerken online.

In NRW wird seit 1969 grundsätzlich in jeder Legislaturperiode ein Kinder- und Jugendbericht erstellt. Er soll die Lebenswirklichkeit der Jugend in allen Bereichen abbilden und Handlungsnotwendigkeiten aufzeigen.

Zentrale Aspekte aus dem rund 200 Seiten starken zehnten Bericht:

Armut Der aktuelle Landessozialbericht belegt, dass die Schere zwischen arm und reich weiter auseinandergegangen ist. Etwa jeder sechste Einwohner hatte 2014 in NRW ein Einkommen unterhalb der Armutsschwelle. Mit rund 43 Prozent lag das Armutsrisiko bei Alleinerziehenden am höchsten. Studien belegen, dass prekäre Lebensverhältnisse sich bei Kindern vielfältig auswirken: auf Bildungschancen, Gesundheit, Sozialverhalten, Lebensstil und kulturelle Teilhabe.

Armutsviertel Ende 2014 lebte beinahe jedes fünfte Kind in NRW in einem Haushalt, der Sozial- oder Arbeitslosengeld bezog - insgesamt 556 000 Minderjährige. Dabei gibt es große regionale Unterschiede: Während in Gelsenkirchen jeder dritte Minderjährige betroffen ist, sind es in Coesfeld nur 6,5 Prozent.

Ausländer 2014 lebten über vier Millionen Menschen mit ausländischen Wurzeln in NRW - rund 24 Prozent der Gesamtbevölkerung. Bei den Minderjährigen lag der Anteil mit rund 37 Prozent deutlich höher. Daraus leiten sich besondere Herausforderungen für Bildung und Integration ab.

Bildung Ein wachsender Anteil der Kinder und Jugendlichen strebt das Abitur an - etwa 35 Prozent aller Schüler erreichen es auch. Nie haben mehr jungen Menschen in NRW studiert. Zum Wintersemester 2015/16 waren an den Hochschulen in NRW über 740 000 Studierende eingeschrieben.

(lsa/lnw)