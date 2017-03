Bei einem Zusammenstoß eines Linienbusses mit zwei Autos in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) sind neun Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.

Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag. Wie es zu dem Unfall am Mittwochabend kam, war zunächst unklar. Sechs der Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

(lsa/lnw)