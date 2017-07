später lesen Essen/Dortmund Lkw-Unfall auf der A40 - Autobahn zeitweise gesperrt FOTO: dpa, ve lof fpt FOTO: dpa, ve lof fpt 2017-07-04T13:10+0200 2017-07-04T18:02+0200

Auf der A40 hat es in Höhe Essen-Frohnhausen am Dienstag einen Unfall mit zwei Lkw gegeben. Da aus einem der Lastwagen Betriebsmittel ausgelaufen sind, musste die Fahrbahn in Richtung Dortmund für mehrere Stunden gesperrt werden.