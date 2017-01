Ein achtjähriges Mädchen aus Löhne im Kreis Herford ist im Internet zum Verkauf angeboten worden. Das Kind behauptet, das Inserat selbst aufgegeben zu haben. Das Gebot stand bei über 45.000 Dollar.

Nach Informationen des "Westfalen-Blatts" hatte ein Mann das Foto des Mädchens auf einem Verkaufsportal entdeckt und die Polizei alarmiert. Das aktuelle Gebot stand bei 45.448 US-Dollar.

Beamte ermittelten laut Zeitung, dass es sich um ein achtjähriges Flüchtlingsmädchen aus dem Libanon handelte. Das Kind lebt demnach seit zwei Jahren mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern in einer Asylbewerberunterkunft im ostwestfälischen Löhne.

Polizisten durchsuchten die Wohnung und stellten Handys sicher. Das Mädchen sowie seine drei und zwölf Jahre alten Geschwister wurden vom Jugendamt in Obhut genommen.

Die Familie sei, so der Bericht, am folgenden Tag ins Jugendamt bestellt worden. Bei einer Befragung gab das Mädchen an, das Foto selbst hochgeladen und sich unter Angabe des echten Vornamens angeboten zu haben. Über das Motiv des Kindes wurde öffentlich nichts bekannt.

Löhnes Bürgermeister Bernd Poggemöller sagte der Zeitung: "Die Kinder sind inzwischen zurück bei ihren Eltern. Natürlich wirft es Fragen auf, wenn ein achtjähriges Mädchen so etwas tut. Unser Jugendamt wird sich deshalb um die Familie kümmern."

Kritik äußerte der Bürgermeister an der Verkaufsplattformen. Es sei unverständlich, dass solche Angebote überhaupt eingestellt werden könnten: "Ich hätte erwartet, dass es eine Kontrolle gibt, die das verhindert."

2016 hatte in Duisburg ein ähnlicher Fall für Aufsehen gesorgt: Für 5000 Euro wurde im Oktober ein Säugling aus Duisburg bei Ebay angeboten.

