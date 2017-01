Der zweijährige Luchs "Findus" ist am Wochenende aus dem Gelsenkirchener Zoo entkommen. Die Wildkatze hat nach Angaben der Zoom Erlebniswelt einen zugefrorenen Wassergraben für die Flucht genutzt.

Der Luchs laufe vermutlich außerhalb der Zoom Erlebniswelt herum, sagte Zoo-Sprecherin Sabine Haas. Polizei und Feuerwehr seien alarmiert. Der Zoo suche mit zehn Mitarbeitern, die Feuerwehr habe eine Drohne aufsteigen lassen. Das Verschwinden hatte der Zoo am Sonntagmorgen vor Öffnung entdeckt.

Luchse sind scheue Tiere, die Menschen aus dem Weg gehen. Sie könnten aber gefährlich werden, wenn man sie in die Enge treibt. In Deutschland gibt es laut Haas einzelne freilebende Luchse, beispielsweise im Harz. In NRW seien aber keine Luchse bekannt.

(das/lnw)