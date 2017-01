später lesen Zoo Gelsenkirchen Luchs "Findus" ist wieder da FOTO: dpa, gfh FOTO: dpa, gfh Teilen

Der am Wochenende aus der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen entlaufene Luchs ist wieder zurück im Zoo. Anwohner hatten am frühen Abend die Polizei alarmiert, als sie "Findus" in Herne-Wanne nur 1,5 Kilometer vom Zoo entfernt entdeckt hatten. Er wurde betäubt und ist nun wieder in seinem Stall.