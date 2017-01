später lesen Essen Mann lag schwer verletzt auf der Straße - Zeugen gesucht Teilen

2017-01-18T16:18+0100 2017-01-18T16:18+0100

Nachdem Ende Dezember ein Mann schwer verletzt in Essen-Borbeck auf der Straße gefunden wurde, sucht die Polizei dringend Zeugen. Der Mann musste am Kopf notoperiert werden und kann sich nun selbst nicht mehr erinnern, was passiert ist.