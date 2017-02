später lesen Mülheim Mann nach Angriff durch Einbrecher weiter in Lebensgefahr 2017-02-25T12:35+0100 2017-02-25T12:35+0100

Der in seinem Haus in Mülheim durch einen oder mehrere Unbekannte schwer verletzte 37-Jährige schwebt weiter in Lebensgefahr. Er hatte am frühen Freitagmorgen Geräusche gehört und nachschauen wollen. Die Polizei fand ihn schwer verletzt im Wohnzimmer.