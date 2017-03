später lesen SEK-Einsatz am Kreishaus Gütersloh Mann nach Messerangriff in Stadtverwaltung festgenommen 2017-03-13T17:22+0100 2017-03-13T18:26+0100

Ein 27-jähriger Mann hat am Montag zwei Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Gütersloh mit einem Messer angegriffen. Danach hatte er sich allein in einem Büro verschanzt. Nach Stunden ließ er sich festnehmen.