Bluttat in Euskirchen Mann soll Ex-Freundin erstochen haben 2017-02-26T19:08+0100 2017-02-26T19:13+0100

Eine Frau ist in Euskirchen mutmaßlich von ihrem Ex-Freund getötet worden. Der 32-Jährige habe die 33 Jahre alte Frau nach bisherigen Erkenntnissen am Samstagabend in deren Wohnung mit einem Messer angegriffen, teilte die Polizei mit.