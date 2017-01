Am Dienstag ist in Bielefeld ein Kontrolleur der Stadtbahn schwer verletzt worden. Als er den Fahrschein eines Mannes kontrollieren wollte, soll dieser ihn ins Gleisbett gestoßen haben. Die Polizei sucht den Täter.

Laut Polizei forderte der 48 Jahre Kontrolleur gegen 12 Uhr in einer Stadtbahn der Linie 2 in Richtung Altenhangen einen Fahrgast auf, die Fahrkarte zu zeigen. Als der Unbekannte dies nicht tat, wollte der Kontrolleur an der Haltestelle "Finkenstraße" die Personalien des Mannes aufnehmen.

Dabei soll der Mann den Kontrolleur im Laufen so heftig gestoßen haben, dass dieser das Gleichgewicht verlor und in das Schotterbett der Straßenbahngleise fiel. Er verletzte sich schwer an der Schulter und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Täter flüchtete. Er soll auf dem Grundstück einer Firma zwischen der Schillerstraße und Auf der Großen Heide zuletzt gesehen worden sein. Er sei etwa 1,70 Meter groß und etwa 25 Jahre alt, teilte die Polizei mit. Seine Haare sollen dunkelblond sein und er soll einen blonden Bart tragen. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Jacke und eine brauen Hose getragen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0521 / 545-0 entgegen.

(ots)