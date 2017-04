später lesen Chronik der Gewalt Immer wieder Massenschlägereien in NRW 2017-04-05T10:58+0200 2017-04-05T14:43+0200

In Leverkusen wollten etwa 200 vorwiegend junge Männer aufeinander losgehen. In Düsseldorf musste die Polizei kurz zuvor verfeindete Großfamilien trennen, die sich in den Schadow-Arkaden schlugen. Es häufen sich die Meldungen über Massenprügeleien in NRW.