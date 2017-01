später lesen Feuerwehr-Großeinsatz in Mülheim Menschen bei Minustemperaturen in Bus untergebracht Teilen

Twittern





2017-01-06T06:59+0100 2017-01-06T06:59+0100

Ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Mülheim an der Ruhr hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Während der Löscharbeiten wurden die Bewohner in einem Bus untergebracht.