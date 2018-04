Am Dienstagabend hat die Polizei in Herne im Rahmen eines Großeinsatzes einen Verdächtigen gesucht. Er soll einen 16-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben.

Der Angriff passierte an der Friedrichstraße in Herne-Röhlinghausen. Der 16-Jährige schwebe mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, sagte Polizeisprecher Volker Schütte am Morgen unserer Redaktion. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.

Beamte hatten nach der Tat im Stadtteil Röhlinghausen nach einem Verdächtigen gesucht. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Bislang konnte die Person nicht gefunden werden, sagte Schütte. Sie sei der Polizei aber bekannt.

