Polizeieinsatz in Oberhausen Passanten greifen bei Messerstecherei ein

2017-01-11T17:44+0100 2017-01-12T10:17+0100

Bei einer Messerstecherei in Oberhausen ist am Mittwoch in Mann schwer verletzt worden. Passanten stoppten den Angreifer und konnten offenbar einen noch schlimmeren Ausgang verhindern, wie ein Polizeisprecher sagte.