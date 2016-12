später lesen Essen Mitbewohner greift Paar in Asylunterkunft an Teilen

2016-12-26T16:00+0100

In der Nacht zu Montag hat ein 28 Jahre alter Mann aus Afghanistan in einer Asylunterkunft in Essen ein dort ebenfalls lebendes Paar angegriffen. Er fügte der schwangeren Frau und ihrem Partner massive Verletzungen zu.