später lesen Unwetter über NRW Starkregen überflutet Straßen in Mönchengladbach FOTO: Torsten Meyer 2017-06-15T15:43+0200 2017-06-15T21:24+0200

Hoch "Barbara" musste sich am späten Donnerstagnachmittag Tief "Ludger" beugen. Vor allem im Westen kam es zu Unwettern mit Starkregen. In Dortmund wurden die Ruhr Games unterbrochen, in Mönchengladbach standen Straßen unter Wasser, in Gelsenkirchen stürzten viele Bäume um.