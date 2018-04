später lesen Beim Gassigehen geblitzt Hund macht Häufchen vorm Radargerät FOTO: Polizei Wesel/dpa FOTO: Polizei Wesel/dpa 2018-04-06T12:20+0200 2018-04-06T12:20+0200

Beim Gassigehen ist ein Hund in Moers auf dem Radarfoto eines geblitzten Autofahrers gelandet - ausgerechnet in dem Moment, in dem der angeleinte Vierbeiner seelenruhig ein Häufchen machen wollte.