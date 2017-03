Ein 19-Jähriger soll am Montagabend in Herne seinen neun Jahre alten Nachbarsjungen getötet haben. Der mutmaßliche Täter, ein Kampfsportler, ist auf der Flucht. Die Polizei schließt nicht aus, dass er bewaffnet ist und sucht mit einem Foto nach ihm.

Polizeibeamte fanden den Leichnam des Neunjährigen im Keller eines Reihenhauses in Herne. Als ungefähre Tatzeit gab ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag 18.35 Uhr an. Die Polizei sei rund zwei Stunden nach der Tat von Anwohnern informiert worden. Der Tatort liegt nach Angaben von Augenzeugen in einem gemischten Wohnviertel in Herne mit Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Zum Hintergrund der Tat machte der Polizeisprecher keine Angaben. Auch wie der Junge zu Tode kam, wollte er nicht sagen. Der 19-Jährige habe in der Nachbarschaft des Jungen gewohnt, hieß es lediglich. Mutmaßlicher Täter und Opfer seien nicht miteinander verwandt. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

Täter könnte bewaffnet sein

Polizisten suchten am frühen Dienstagmorgen in Herne und den angrenzenden Ruhrgebietsstädten nach dem flüchtigen Täter. Über ihn wisse man, dass er Kampfsportler sei. Es sei unklar, ob er darüber hinaus bewaffnet sei. Auf die Frage, ob der Mann für die Bevölkerung gefährlich sei, sagte der Sprecher: "Ausschließen können wir das nicht."

Der Flüchtige wird als rund 1,75 Meter groß, blond und sehr schlank beschrieben. Zudem sei er Brillenträger und trage eine Hose und Weste in Tarnfarben. Die Polizei bittet Menschen, die den Mann erkennen, ihn nicht anzusprechen, sondern umgehend den Polizei-Notruf zu wählen.

